Roba en diversos cotxes i perd la seva documentació en un dels vehicles a Salamanca

L'autor té antecedents i havia estat detingut 25 cops per la policia

Actualitzada 09/10/2019 a les 15:46

La Policia Nacional ha detingut a Salamanca a un home de 35 anys com a suposat autor del robatori a l'interior de quatre vehicles, en un dels quals es va deixar la seva documentació, circumstància que el va delatar i va conduir als agents a la seva identificació i arrest.Segons han informat aquest dimecres fonts de la Comissaria de Salamanca, van ser els propietaris de quatre vehicles els qui van denunciar que havien estat objecte de robatori quan els seus cotxes es trobaven estacionats en diferents carrers pròxims entre si i tots ells presentaven les finestretes triangulars de les portes davanteres trencades.La identificació del presumpte autor va ser possible de manera immediata, pel fet que un dels denunciants va trobar en el seu vehicle una cartera amb documentació a nom d'una altra persona.Els agents van constar llavors que es tractava d'una persona coneguda per la Policia pels seus antecedents, ja que consten vint-i-cinc detencions anteriors.