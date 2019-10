La Policia Nacional deté quatre persones en més de 1.800 inspeccions en cases d'apostes

Els agents van identificar també a 28 menors

Actualitzada 07/10/2019 a les 15:40

La Policia Nacional, juntament amb els Mossos d'Esquadra i la Policia Foral de Navarra, va identificar a 28 menors i va detenir a quatre persones en les 1.881 inspeccions que va practicar fa deu dies en salons de joc de tota Espanya amb l'objectiu de verificar la prohibició d'accés de menors a aquests locals.Segons informa la Direcció General de la Policia, l'operació, denominada Arcade, es va desenvolupar els dies 26 i 27 de setembre, en els quals els agents van visitar 1.881 cases d'apostes i locals de joc de les gairebé 3.000 que existeixen a Espanya.Els policies van detenir quatre persones i van detectar la presència de 184 adults sense documentar.En l'operatiu, els agents van sol·licitar la documentació a tots els que en aquest moment estaven en el local inspeccionat per a verificar no sols la presència de menors sinó també la d'adults que tenen prohibida l'entrada a aquesta mena d'establiments.Amb aquesta mena d'accions es pretén, des de la perspectiva de la protecció al menor i també de la protecció contra la ludopatia de les persones, avaluar, detectar i erradicar, la possibilitat que els menors d'edat, entrin i juguin en establiments autoritzats de joc i/o apostes, així com de valorar la manera en què es duu a terme el control d'accés en aquests locals.Aquest matí responsables del Servei de Control de Jocs d'Atzar de la Policia Nacional oferirà més detalls de l'operatiu en el complex policial de Canillas.