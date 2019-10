La mare que va llançar al seu bebè per la finestra a Barcelona s'enfronta a 24 anys de presó

L'acusada ha dit en la vista oral que no es recorda d'haver-se quedat embarassada ni tampoc d'haver donat a llum

La mare de la bebè trobada sense vida al pati de llums d'un edifici de Barcelon al juny de 2018 s'enfronta a una petició fiscal de 24 anys de presó per assassinat per haver llançat presumptament a la nounada després de donar a llum des de la finestra del cinquè pis on vivia.El judici contra la jove, a presó provisional i amb 19 anys en el moment dels fets, ha començat aquest dilluns a l'Audiència de Barcelona, on un jurat haurà de decidir si condemna a Berta G. per l'assassinat del seu bebè, que va ser trobada ja morta per una veïna al barri de Gràcia de Barcelona.Durant la vista oral, l'acusada, que cursava la carrera de Dret a la Universitat Autònoma de Barcelona, ha al·legat sofrir problemes de memòria des que la seva àvia materna va morir al desembre de 2016, la qual cosa ha assegurat que li provoca episodis d'amnèsia.Per aquest motiu, ha dit que no se'n recorda d'haver-se quedat embarassada ni tampoc d'haver donat a llum i que l'únic record que té dels fets és haver entrat a la dutxa perquè «se sentia malament» i recordar-se després de la «olor de colònia» amb el qual els seus pares tractaven de despertar-la en haver-se desmaiat.«L'única cosa que recordo és entrar a la dutxa per veure si em trobava millor i després veure als meus pares que em donaven colònia perquè reaccionés», ha apuntat abans d'agregar que tampoc sap si va enviar un missatge a la seva mare demanant-li ajuda.A preguntes de la fiscal, ha garantit a més que durant el suposat temps de gestació no va engreixar i fins i tot va continuar menstruant normalment.Segons ha relatat, va ser alguns dies després dels fets quan va començar a embargar-li una «sensació de culpabilitat» de la qual no sabia el motiu, per la qual cosa va decidir avisar a la seva mare.«Només arran de la investigació vaig anar entenent del que se'm culpava», ha asseverat després d'insistir que no recorda haver dit a ningú que estava embarassada.Berta G. ha explicat també que mantenia una relació molt pròxima amb la seva àvia, qui exercia «com de mare», però que no va necessitar cap tractament psicològic després de la seva mort.Així mateix, ha reconegut que durant l'època en la que van succeir els fets no sabia destriar entre lo dolent o el bo, motiu pel qual el seu defensa ha al·legat que la jutjada sofria una «malaltia psíquica» que li impedia comprendre «la responsabilitat» i «les conseqüències» dels seus actes.Amb aquest argument ha demanat així que, en cas que Berta G. sigui considerada culpable, compleixi condemna amb una mesura de seguretat de custòdia familiar o en un centre d'internament psiquiàtric.D'acord amb el Ministeri Públic, l'acusada, que es trobava en un estat gestacional de 37 i 40 setmanes al juny de 2018, va donar a llum a una bebè d'uns tres quilos i 54 centímetres d'altura, que va llançar des de la finestra del bany.Ho va fer, assegura la fiscal, «amb la intenció de posar fi a la vida de la seva filla o, almenys, sabent que la mort sobrevindria com a conseqüència natural i altament probable de la seva conducta», ja que la finestra estava situada a uns 23 metres i donava a un celobert, on la bebè va ser localitzada ja inerta.La nounada va morir a conseqüència d'una destrucció de centres vitals cerebrals després del traumatisme produït per la caiguda.El judici es reprendrà avui amb la declaració dels pares i de l'avi de l'acusada, així com amb el testimoniatge de la veïna que va descobrir el cadàver.