Apunyala un guàrdia civil i mor després de sofrir un esvaïment després de ser detingut

La baralla va tenir lloc a la localitat de Lanjarón

Actualitzada 07/10/2019 a les 15:29

Un home de 42 anys va morir i un agent de la Guàrdia Civil va ser evacuat a un centre hospitalari durant una baralla registrada la tarda d'aquest diumenge a Lanjarón, a la Alpujarra de Granada, segons van informar fonts del servei d'emergències 112 i de la Benemèrita.Les fonts de la Guàrdia Civil, que s'ha fet càrrec de la investigació, van indicar que l'agent, que estava fora de servei i menjant en un restaurant amb altres companys i les seves famílies, va ser apunyalat i el seu agressor, una vegada detingut, es va esvair i va morir. El succés va ocórrer poc abans de les 17.20 hores, moment en el qual una trucada telefònica va alertar al 112 que s'estava produint una baralla entre dues persones a l'avinguda de l'Alpujarra de Lanjarón.L'agressor va entrar a l'establiment i sense intercanviar paraula el va apunyalar amb una arma blanca a l'abdomen, diuen fonts de l'Institut Armat. La resta de companys allí presents van reduir a l'agressor i una vegada detingut es va esvair i va morir per causes que encara no han transcendit, segons les mateixes fonts.Fonts sanitàries van afegir que el guàrdia civil va ser evacuat en helicòpter fins a un centre hospitalari de Granada capital, on roman ingressat en observació i pendent d'evolució, mentre que el cos del mort va ser traslladat a l'Institut de Medicina Legal, on se li practicarà l'autòpsia per conèixer les causes de la mort.L'Ajuntament de Lanjarón va emetre un comunicat en el qual el seu alcalde, Eric Escobedo, va desitjar una ràpida recuperació per al ferit i va demanar que no s'entorpeixi la feina de les autoritats i es faciliti el treball necessari per «esclarir els fets». «Des de l'Ajuntament es condemna qualsevol tipus de violència i es recorda que Lanjarón és un municipi de pau, on no hi ha cabuda per a situacions d'aquest calibre», va concloure Escobedo.