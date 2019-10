Llibertat provisional per a una dona acusada d'intentar matar el seu fill a Lleida

El jove feia anys que maltractava física i verbalment la seva mare

Actualitzada 03/10/2019 a les 14:30

El jutjat d'instrucció 4 de Lleida ha ordenat la posada en llibertat provisional d'una dona acusada d'intent d'homicidi per apunyalar el seu fill de 17 anys a finals del mes d'agost a Lleida. Tot i que el mateix jutjat va acordar el seu ingrés a presó el passat 30 d'agost, ara, després d'haver escoltat les declaracions tant de la dona com d'alguns dels familiars, ha decidit la seva posada en llibertat. Segons fonts pròximes al cas consultades per l'ACN, l'avi del noi l'havia denunciat una setmana abans dels fets perquè el jove hauria agredit l'àvia. Segons les mateixes fonts, el jove feia anys que maltractava física i verbalment la mare i el dia de l'agressió el noi havia d'anar a declarar per la denúncia del seu avi contra ell però no es volia aixecar del llit. El jove, que ja s'ha recuperat de les ferides físiques, està ingressat a l'Hospital Santa Maria de Lleida per suposats problemes mentals i de drogoaddiccions.El jutjat d'instrucció 4 de Lleida va acordar, el passat 30 d'agost, la presó provisional comunicada i sense fiança per a la dona, acusada d'un delicte de temptativa d'homicidi al seu fill. L'acusada, en aquell moment, es va acollir al seu dret de no declarar. Aquesta decisió de presó provisional va ser recorreguda per la defensa de la dona però el magistrat d'instrucció 4 la va confirmar el 5 setembre.Durant aquestes últims dies el magistrat ha pres declaració a diversos testimonis i s'han rebut diversos informes i documentació sol·licitada, tal com explica el TSJC. Amb tot això, el jutge va donar trasllat a les parts per tal que diguessin quines diligències més volien practicar. La defensa de l'acusada va tornar a demanar la seva llibertat mentre que la fiscalia s'hi va oposar.Finalment, el magistrat va tornar a prendre declaració a l'acusada aquest 2 d'octubre, que aquest cop sí que va declarar, i el jutge en va acordar la seva llibertat provisional amb mesures cautelars. El magistrat ha retirat el passaport la dona i li prohibeix sortir de l'estat espanyol així com comunicar-se o acostar-se a menys de 500 metres del seu fill.