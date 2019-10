Desmantellen la major xarxa criminal del llevant espanyol dedicada al narcotràfic i el blanqueig

L'operatiu final s'ha fet a Barcelona, Galícia, Alacant, València i Madrid i s'han detingut 81 persones

Actualitzada 02/10/2019 a les 17:01

La Policia Nacional ha detingut 81 persones i ha desmantellat la major xarxa criminal del llevant espanyol dedicada al narcotràfic i el blanqueig de capitals. S'han intervingut més de 2 MEUR. Més de la meitat estaven amagats en una habitació del pànic ubicada al domicili del cap de l'organització. L'operatiu final es va fer a Barcelona, Alacant, València, Madrid i Galícia, amb 13 registres i 41 detinguts. Hi van intervenir més de 200 policies. Els membres principals de la banda no tenen antecedents per narcotràfic. L'organització estava perfectament estructurada. En el dispositiu han intervingut membres d'Europol i policies d'altres països, com Romania, Suècia, Portugal, Regne Unit i Colòmbia.La investigació va començar al gener del 2018, quan la Policia Nacional va tenir coneixement d'una organització assentada a Alacant que es dedicava al tràfic d'estupefaents a gran escala, que blanquejaven els beneficis a través de diferents mètodes i sistemes.L'inici de la investigació va ser molt complex, ja que l'organització estava molt compartimentada, estructurada i sincronitzada. Els seus principals membres utilitzaven extremes mesures de seguretat i no tenien antecedents per narcotràfic. Hi havia un equip per fer contra vigilàncies i abordar accions especialment complexes, com el cobrament de deutes i extorsions. Aquest grup era especialment violent i va intervenir en un assassinat a Campello.Els agents van detectar també un grup criminal suec que començava a moure's a Barcelona i amb el que l'organització investigada va entrar en contacte per millorar la seva infraestructura i capacitats. Gràcies a la col·laboració amb la policia sueca, el líder d'aquesta trama va ser detingut juntament amb tres dels seus col·laboradors.Des de mitjans de l'any passat, i en diferents operacions policials, els agents van intervenir 3.200 quilos de cocaïna quan la banda intentava introduir la droga al mercat mitjançant diferents mètodes: amb contenidors, amb una embarcació, amb camions, un laboratori clandestí o utilitzant diversos cotxes. En aquestes operacions es van detenir 20 persones inicialment, i després 18 més, totes elles contractades pel grup.Els membres del grup es van tornar llavors més temeraris i atrevits i van començar a cometre errors en les seves comunicacions i tractes. Els investigadores van detectar diversos transvasaments de grans quantitats de diners entre els diferents caps de la banda.En l'última fase de la investigació, els agents van detenir 41 persones i van fer 13 registres. En total hi ha 150 persones investigades i 81 detinguts. A més dels 2 milions d'euros, s'han intervingut tres armes de foc, joies, pedres precioses, rellotges de luxe, 73 vehicles, 2 velers i un iot. S'han localitzat immobles per valor de 20 MEUR i s'han congelat 800 comptes corrents. Se'ls atribueixen operacions de blanqueig per valor de 7 MEUR.