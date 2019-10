Detenen 33 persones d'una xarxa que robava, falsificava i cobrava pagarés i xecs arreu de l'Estat

Haurien guanyat més de 760.000 euros

Actualitzada 01/10/2019 a les 15:01

La Policia Nacional i la Guàrdia Civil han desmantellat una organització especialitzada en el robatori, falsificació i cobrament de pagarés i xecs arreu de l'Estat. Hi ha 33 detinguts i tres investigats a Castella La Manxa, Madrid i la Comunitat Valenciana. Se'ls acusa dels delictes d'estafa, falsificació de documents oficials i mercantils, usurpació d'estat civil, robatoris amb força i revelació de secrets. S'estima que la xarxa hauria guanyat més de 760.000 euros. Se'ls atribueixen 1.640 infraccions penals entre 2017 i 2018 en una trentena de demarcacions, entre elles Barcelona.L'operació va començar arran d'un delicte d'estafa en una sucursal bancària de Pozohondo, a Albacete. Els agents van detectar diverses persones que s'estarien dedicant al robatori, falsificació i cobrament de pagarés i xecs falsos. Era un grup organitzat i jerarquitzat. Tres dels seus membres s'encarregaven de les tasques de direcció. Després hi havia els falsificadors, amb una àmplia formació i especialització en la manipulació de documents identificadors i mitjans de pagament bancaris.En nivells inferiors hi havia els que robaven la correspondència de les bústies de societats mercantils, gairebé sempre a polígons industrials o de vehicles de Correus. Buscaven xecs i pagarés originals. Els falsificadors modificaven l'import, la data i les dades del beneficiari.També hi havia els conductors, que reclutaven i transportaven fins als bancs les persones escollides per cobrar els pagarés i els xecs. Aquests últims tenien documents d'identitat falsos amb la seva fotografia i una signatura que fossin capaços de reproduir. Per donar veracitat als documents falsos es respectava la informació bàsica.Hi havia almenys tres immobles on es feien les falsificacions. Es van registrar quatre habitatges de residència dels caps de la banda i un pis utilitzat com a laboratori. Els agents van localitzar ordinadors, impressores, escàners, correspondència postal robada, documents ja falsificats, productes químics, tinta i tampons, així com paper de qualitat. També es van trobar 3.220 euros, diversos telèfons mòbils i diverses eines per fer les falsificacions.