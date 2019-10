Un home mata a la seva exparella al seu lloc de feina a Las Palmas i se suïcida

Aquest nou crim masclista eleva a 45 les dones assassinades per les seves parelles o exparelles en el que va d'any

Actualitzada 30/09/2019 a les 17:07

Un home, de 50 anys, ha matat aquest matí a la seva exparella, una dona de 49 anys, a l'habitatge de Las Palmas de Gran Canaria on ella treballava i després s'ha suïcidat, han informat fonts de la Delegació del Govern.El crim s'ha produït al carrer Cebrián, al centre de la capital, i en el servei de vigilància de la violència masclista que comparteixen tots els cossos de seguretat no consta cap denúncia d'aquesta dona contra el seu presumpte assassí, amb el qual va conviure fins el mes de març passat.Amb aquest assassinat són set les dones mortes aquest any per violència masclista a Canàries, a més d'un nen també assassinat. Es troba en investigació un altre cas, el d'una dona el cadàver de la qual va ser trobat el passat 1 de setembre en La Laguna, on es va suïcidar la seva exparella, un home amb denúncies per maltractaments a altres dones.Canàries es converteix en la segona comunitat autònoma on aquest any s'han produït més feminicidis en l'àmbit de la parella, només superada per Andalusia amb nou assassinats masclistes.Aquest nou crim masclista eleva a 45 les dones assassinades per les seves parelles o exparelles en el que va d'any. Des de 2003, quan van començar a registrar-se en les estadístiques, 1.020 dones han estat assassinades.La violència de gènere ha deixat 264 orfes des de 2013, 33 en aquest any. Altres 30 menors han estat assassinats pels seus pares o les parelles de les seves mares.