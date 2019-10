Detingut un taxista a Madrid que estafava als seus clients donant-los un 'cambiazo' de targeta

Se les quedava a l'hora d'anar a cobrar-los

Actualitzada 30/09/2019 a les 17:58

La Policia Nacional ha detingut a Madrid a un taxista per estafar al voltant de 26.000 euros a uns quaranta clients traient diners amb les seves targetes, que es quedava després de retornar-los unes altres en el moment de cobrar-los, sense que les víctimes s'adonessin del canvi.L'arrestat conduïa un taxi en el qual guardava multitud de targetes de diferents entitats bancàries.La investigació es va iniciar a mitjans del mes de juliol després que una persona denunciés diversos moviments bancaris que no havia realitzat, informa la Policia Nacional.Quan va ser al seu banc per informar-se del succeït es va adonar que la targeta que tenia no era la seva sinó que estava a nom d'una altra persona.Per aconseguir acostar-se al client i veure els números de la clau que marcava, el detingut simulava que el datàfon no funcionava bé per una suposada mala cobertura i per això inseria la targeta SIM a l'inrevés perquè mai tingués connexió i s'aproximava a la seva víctima.Els agents van comprovar que el taxista portava des del mes d'abril cometent aquesta estafa i que existeixen almenys quaranta persones afectades.Molts perjudicats no s'havien adonat de què havien estat víctimes d'aquesta estafa fins que la Policia va contactar amb ells. Els afectats van observar els seus comptes bancaris i van comprovar que a la seva cartera portaven una targeta a nom d'una altra persona. La investigació continua oberta posat que podria haver-hi més víctimes, segons estima la Policia.