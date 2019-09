La Guàrdia Urbana va comissar la droga i va informar dels fets a la fiscalia

Actualitzada 26/09/2019 a les 16:38

La Guàrdia Urbana de Lleida va enxampar aquest dimecres un home de 27 anys que venia marihuana al carrer i que en veure els agents va amagar la droga a l'interior del cotxet del seu nadó. Els fets van passar a dos quarts de nou del vespre a la cantonada del carrer Igualada amb el carrer Comptes d'Urgell, just davant d'una escola que a aquelles hores estava tancada. Els agents hi van anar en rebre trucades de diversos veïns que es queixaven que hi havia un grup de persones venent i consumint drogues. En registrar el cotxet, va trobar marihuana en una caixeta i també dins d'una bossa que hi havia en una butxaca del cotxet sota el biberó del nadó. La Guàrdia Urbana va comissar la droga i va informar dels fets a la fiscalia.