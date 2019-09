Detingudes dos estudiants de 14 anys per l'agressió a una excompanya que van gravar i van viralitzar

Els agents investiguen l'agressió com a cas d'assetjament escolar, en haver-se produït a la porta del centre

Actualitzada 26/09/2019 a les 17:03

Educació investigarà

La Policia ha detingut dos estudiants de 14 anys per agredir a una excompanya dilluns passat al migdia a la porta de l'institut Francisco de Quevedo situat al districte madrileny de Sant Blas. La noia va acabar amb el nas trencat i diverses contusions en un atac gravat i difós en una xarxa social.Segons informa el diari El Mundo l'agressió va ser gravada per diversos alumnes que van fer un cercle al voltant de la víctima per impedir que ningú pogués entrar a protegir-la i evitar que algú sortís en la seva defensa.Dues setmanes abans un altre grup de quinze persones ja va intentar atacar a la noia però no ho van aconseguir en sortir els pares de la menor a defensar-la.Els agents investiguen l'agressió com un cas d'assetjament escolar, en haver-se produït a les portes del centre.Els pares de la menor van denunciar els fets a la Comissaria de Sant Blas després que la menor rebés l'alta mèdica a l'hospital Ramón y Cajal de Madrid. Fonts policials han confirmat que la Policia s'ha fet càrrec de la investigació.La Conselleria d'Educació obrirà expedient per investigar l'agressió que ha sofert la menor. Així ho ha anunciat la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en declaracions als mitjans de comunicació a l'entrada d'un esmorzar informatiu celebrat a la capital. «Estic fermament compromesa contra l'assetjament escolar i contra l'assetjament en totes les seves formes», ha reiterat la dirigent madrilenya.Per això, ha assegurat que tant des de la Conselleria, que dirigeix Enrique Ossorio, així com a través de les seves direccions generals i amb campanyes de prevenció posaran «tot» de la seva mà per a «que aquests casos no es produeixin, per a evitar-los i perseguir-los».Aquest dijous, la Conselleria d'Educació ha explicat a El Mundo que les agressores estudien en un institut diferent de Sant Blas, centre eon van coincidir amb la víctima l'any passat.