Ingressa a presó per incendiar dos domicilis a l'Hospitalet i a Sant Feliu de Llobregat

La policia considera els focs intencionats i subratlla que van provocar la mort de dos gats i un gos que hi havia a dins

Actualitzada 25/09/2019 a les 17:28

Una veïna de l'Hospitalet de Llobregat de 51 anys i nacionalitat espanyola ha ingressat a presó com a presumpta autora de l'incendi a dos habitatges d'aquesta localitat i de Sant Feliu de Llobregat. La dona va ser detingut pels Mossos d'Esquadra el 3 de setembre i també se li atribueixen dos delictes de maltractament d'animal domèstic, dos delictes de furt i un d'apropiació indeguda. Els incendis van provocar la mort de tres mascotes, dos gats i un gos, que hi havia a dins en el moment del succés.A finals d'agost hi va haver un incendi, segons els Mossos intencionat, en un domicili de Sant Feliu de Llobregat. En l'incendi van cremar dues habitacions i va morir un gat. La policia va començar a investigar per identificar l'autor dels fets, que se sospitava que també s'havia endut alguns objectes de dins del domicili. Finalment es va poder identificar la presumpta autora dels fets, segons els Mossos una dona que havia llogat una de les habitacions del pis i que n'havia marxat poques setmanes després d'iniciar la convivència amb una altra inquilina.També es va poder acreditar que l'abril passat la mateixa dona ja havia provocat un altre incendi en un domicili de l'Hospitalet, on haurien mort dues mascotes. La detinguda s'allotjava en una de les habitacions del pis. Segons el relat policial, també s'havia endut una caixa forta amb diners de la propietària del domicili abans d'endur-se les seves pertinences i marxar-ne definitivament.Finalment, el 3 de setembre, els investigadors van detenir la dona investigada com a presumpta autora de dos delictes d'incendi, dos delictes de maltractament d'animal domèstic, dos delictes de furt i un d'apropiació indeguda.L'arrestada, amb cinc antecedents policials anteriors, va passar a disposició judicial i el jutge instructor va decretar el seu ingrés a presó.