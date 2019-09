Mor atropellat un menor que caminava sol pel voral de matinada i el camioner fuig

El conductor ja ha estat localitzat i detingut pels Mossos

Actualitzada 23/09/2019 a les 12:47

Un menor ha mort atropellat aquesta matinada a l'N-II, al seu pas per la localitat de Tordera (Barcelona), en ser atropellat per un camió que s'ha donat a la fugida i el conductor de la qual ha estat detingut poc després en un aparcament.El Servei Català del Trànsit (SCT) ha informat que el menor caminava pel voral de la carretera per raons que es desconeixen, quan ha estat atropellat per un camió.Els fets s'han produït passades les dues de la matinada a l'altura del quilòmetre 681 de l'N-II, en direcció sud, quan el camió ha atropellat al jove i ha continuat la seva marxa sense detenir-se.Els Mossos l'han localitzat poc després estacionat en un aparcament i han detingut al conductor. Fins al lloc de l'atropellament s'han desplaçat sis patrulles dels Mossos d'Esquadra i dues ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).Amb aquesta, són 131 les persones que han mort en accident de trànsit aquest any en la xarxa viària interurbana de Catalunya.