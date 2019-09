Cinc detinguts a Cadis i Sevilla després de llançar a la calçada tres cossos en una persecució

Un d'ells era d'un mort i els altres dos han resultat ferits greus

Cinc persones han estat detingudes la tarda de diumenge després que haguessin llançat des d'una furgoneta a la calçada en una carretera de Sanlúcar de Barrameda (Cadis) a tres homes, un dels quals ha mort i els altres dos han resultat ferits greus, ha informat la Guàrdia Civil.Els fets es van iniciar sobre les 17.00 hores d'avui quan un ciutadà va alertar a la Policia Nacional de Sanlúcar de Barrameda que havia vist com a l'altura del quilòmetre 5 de la carretera A-480 una furgoneta que circulava al costat d'un turisme havia tirat a la via a tres homes.La trucada del ciutadà, que desconeixia si els homes llançats estaven vius o morts, va fer que la Policia Nacional passés l'avís a la Guàrdia Civil, competent en aquesta zona.La Guàrdia Civil va organitzar un dispositiu per a interceptar a la furgoneta i el turisme.El dispositiu ha comptat amb la important ajuda d'un guàrdia civil destinat a la Comandància de Cadis i que, fora de servei, portava amb cotxe al seu fill al Colegio de Guardias Jóvenes de Valdemoro (Madrid) perquè aquest realitzés l'examen d'ingrés.L'agent, que a través d'un company havia conegut que es buscava a una furgoneta i un turisme, va veure com tots dos vehicles l'avançaven a gran velocitat en direcció a Sevilla i va alertar d'això a l'operatiu.El guàrdia civil va accelerar i va arribar fins la furgoneta i el turisme i va anar comunicant les seves posicions als seus companys.Gràcies a la seva perícia, patrulles de la Guàrdia Civil de Sevilla que formaven part de l'operatiu van poder interceptar el turisme a la carretera A-66 i detenir als seus quatre ocupants, tots ells homes i de nacionalitat estrangera.Paral·lelament, a Sevilla capital la Policia Local, que també havia estat alertada igual que la Policia Nacional del dispositiu, va interceptar la furgoneta en la qual viatjava un altre home.La detenció es va produir en una zona pròxima a la Plaça de Cuba, en el barri dels Remeis.L'home, que portava una arma llarga al vehicle, va tractar de fugir a peu, per la qual cosa la Policia Local es va veure obligada a efectuar trets a l'aire per a reduir-lo i detenir-lo, segons la Guàrdia Civil.Mentrestant, altres agents van acudir a la carretera a buscar als homes que havien estat llançats des de la furgoneta.Un d'ells estava mort i els altres dos es trobaven en estat greu i van ser traslladats a un hospital de Cadis.En la persecució han participat més de 20 patrulles de la Guàrdia Civil, diverses dotacions de Policia Local, i les dotacions de Policia Nacional que es trobaven disponibles a Sevilla Capital.Els detinguts han estat traslladats a la Comandància de la Guàrdia Civil de Cadis, on s'instrueixen les diligències per a esclarir el succés.«De moment, i per evidents raons de seguretat, no es facilitarà més informació sobre aquest tema», destaca la Guàrdia Civil, en un comunicat de premsa, en el qual destaca «la gran valentia i esperit de servei del guàrdia civil gadità» que, fora de servei, va permetre localitzar als fugits.