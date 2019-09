Més de 25 anys de presó per violar i intentar matar l'exparella al Gironès

La víctima treballava de cuidadora en una casa i l'acusat va entrar de matinada per la finestra per atacar-la

L'Audiència de Girona ha condemnat a 25 anys, 7 mesos i 17 dies de presó l'acusat de violar i intentar matar la seva exparella a ganivetades a Sant Jordi Desvalls (Gironès) el 30 de juliol del 2017. Segons recull la sentència, la víctima i l'agressor havien estat parella durant catorze anys però, una setmana abans dels fets, la dona va trencar la relació perquè es va assabentar que una filla en comú havia denunciat l'home al seu país d'origen per abusos sexuals. El tribunal conclou que l'home va entrar de matinada per una finestra de la casa on la víctima treballava com a cuidadora armat amb un ganivet i el va fer servir per atemorir-la i perpetrar l'atac. El condemnen per agressió sexual amb penetració amb ús d'arma, intent d'homicidi i robatori amb violència i intimidació amb ús d'instrument perillós perquè li va robar el mòbil a la víctima.La sentència de la secció quarta de l'Audiència de Girona considera provat que la víctima i l'acusat, originaris d'Hondures, van mantenir una relació de parella durant catorze anys. Tenen dos fills en comú. Una setmana abans dels fets, però, la dona es va assabentar que la seva mare, en nom d'una filla menor d'edat de la parella, havia interposat una denúncia contra l'home al seu país d'origen per suposats abusos sexuals.«El 23 de juliol del 2017, la víctima dona per acabada la relació sentimental que mantenia amb l'acusat i el va fer fora del pis que compartien a Olot», afegeix el tribunal. La dona vivia a Olot els dies que tenia festa però generalment residia a la casa de Sant Jordi Desvalls, on treballava com a cuidadora d'un home.Cap a la una de la matinada del 30 de juliol, la víctima estava a la seva habitació quan va veure un telèfon mòbil il·luminat. Aleshores, va obrir la llum i va veure que a dins la casa hi havia l'acusat, que havia entrat aprofitant que les finestres estaven obertes perquè feia calor. Víctima i acusat van començar a discutir, relata el tribunal, arran de la denúncia interposada a Hondures.Durant la disputa, l'acusat va treure un ganivet que duia amagat als pantalons, va immobilitzar la víctima i li va col·locar l'arma al coll i a l'esquena mentre li deia «retira la denúncia o et mato». Després, li va dir a la dona que li fes un petó.La víctima s'hi va negar dient-li que li feia «fàstic» però l'acusat li va col·locar el ganivet a la zona costal, la va obligar a tombar-se al llit i la va violar. La sentència assenyala que, mentre l'agredia sexualment, el processat li deia «o et deixes o et mato».Després de la violació, l'acusat es va vestir mentre continuava assegurant-li a la víctima «et juro que et mataré a tu, als teus fills i a la teva mare», «la veritat és que et mataré». «L'acusat va veure el telèfon mòbil de la víctima a la tauleta de nit i, amb la intenció d'apropiar-se'l i que la dona no pogués demanar auxili, el va agafar i la va començar a colpejar i a agredir-la amb el ganivet», exposa el tribunal. El processat va agafar la víctima pels cabells, la va llançar contra terra i la continuar agredint «amb la intenció d'acabar amb la seva vida».Fins a aquell moment, la dona havia intentat no demanar auxili per «por de perdre la feina» però, segons la sentència, quan la seva exparella no parava d'atacar-la amb el ganivet va pensar «o crido o aquí em quedo». «Va començar a demanar auxili i això va provocar que es despertés l'home a qui cuidava, que va anar a l'habitació», subratlla el tribunal. Quan l'home va intentar entrar, l'agressor va bloquejar la porta per impedir-li però finalment ho va aconseguir. En aquest moment, l'acusat va saltar per la finestra i va fugir.Com a conseqüència de l'atac, la víctima va patir diverses ferides. La sentència conclou que el processat va atacar en zona «vital», com al coll, tot i que les ferides eren superficials. Tot i això, determina que tenia intenció de matar la víctima perquè les agressions amb el ganivet van ser «reiterades» i perquè durant l'atac va proferir amenaces constants de mort.La sentència no dona credibilitat a la versió de l'acusat, que al judici va assegurar que les relacions sexuals havien estat consentides i que va ser la víctima qui el va atacar primer amb una navalla arran d'una discussió.L'acusat s'enfrontava a 34 anys de presó. L'Audiència de Girona el condemna com a autor d'un delicte d'agressió sexual amb penetració amb ús d'arma en concurs medial amb una violació de domicili, un delicte de robatori amb violència i intimidació amb ús d'instrument perillós i un delicte d'intent d'homicidi en concurs medial amb violació de domicili. A tots els delictes li apliquen una circumstància agreujant de parentiu. Per contra, l'absolen del delicte d'amenaces condicionals del qual l'acusaven.El tribunal el condemna a 25 anys, 7 mesos i 17 dies de presó. També li prohibeixen apropar-se o comunicar-se amb la víctima durant 30 anys, 7 mesos i 17 dies i li imposen 10 anys de llibertat vigilada. En concepte de responsabilitat civil, haurà d'indemnitzar la víctima amb 15.400 euros. L'acusat està en presó preventiva des del 4 d'agost del 2017.