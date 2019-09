Descobreixen 150 plantes de marihuana de més de dos metres d'alçada i uns 450 quilos de pes

La Guàrdia Civil ha destruït la plantació 'in situ' perquè la zona on es trobava, el Salitrar, és de difícil accés

Actualitzada 19/09/2019 a les 15:20

La Guàrdia Civil ha localitzat una plantació de marihuana a Sant Mori (Alt Empordà) on hi havia 150 plantes de gran alçada (més de 2 metres) i 450 quilos de pes. La investigació va començar fa un mes quan es van tenir sospites de l'existència de la plantació a la zona. Després de fer seguiments i vigilàncies, el 17 de setembre la van localitzar en una parcel·la del Camp de Fluvià-El Salitrar, en un espai de difícil accés. Un cop comptades les plantes que hi havia, la policia va descartar arrencar-les per les dificultats de treballar sobre el terreny.La Guàrdia Civil va sol·licitar autorització judicial per poder destruir les plantes 'in situ'. Un cop aconseguit el permís, membres del Grup Especial de Prevenció d'Incendis Forestals (GEPIF) i Agents Rurals de Girona, van fer una crema controlada.Un cop destruïda la plantació, es van instruir diligències i es van enviar al Jutjat d'Instrucció de Guàrdia de Figueres. La investigació continua oberta per localitzar els responsables de la plantació.