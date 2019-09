Enxampen un gironí amb 400 plantes de marihuana després que un lladre fes saltar l'alarma

Tenia una escopeta semiautomàtica de canons retallats i els Mossos també l'han denunciat per tinença d'arma prohibida

Actualitzada 18/09/2019 a les 15:48

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 36 anys i veí de Sils (Selva) com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública i tinença d'arma prohibida. Va passar el 13 de setembre en un habitatge del carrer Riera Gàrrap de Girona. Eren cap a tres quarts d'una de la matinada quan els agents van desplaçar-se fins al lloc perquè havia saltat l'alarma de robatori. Un cop allà, van constatar que la porta d’accés estava forçada per l'ús d'una palanca i que la caixa de l’alarma estava trencada. En el moment d'entrar per comprovar si el lladre encara era a dins, els agents van descobrir que hi havia plantes de marihuana. Pocs minuts després i havent comprovat que l'individu que havia forçat l'entrada ja no hi era, va arribar el propietari de l'habitatge i el van identificar.Un cop els Mossos d'Esquadra van tenir l'autorització per poder fer l'escorcoll, van entrar de nou a la casa i hi van trobar 400 plantes repartides en tres habitacions. També van localitzar una escopeta semiautomàtica de canons retallats.Davant les evidències, els agents van detenir l’home com a presumpte autor d’un delicte contra la salut pública i també se li van obrir diligències penals per tinença d’una arma prohibida. El detingut té 36 anys, és veí de Sils (Gironès) i nacionalitat espanyola.La investigació no està tancada a l'espera d’identificar els autors del robatori en grau de temptativa.