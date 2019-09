Detingut per fer fotos pornogràfiques a 43 menors que volien ser model

Els pares de les nenes van signar un contracte en el qual s'incloïa la condició que no es prendrien imatges sense roba

Actualitzada 18/09/2019 a les 15:30

Un fotògraf professional ha estat detingut per la Policia en Gran Canària acusat d'haver enganyat a 43 noies menors d'edat amb l'oferta de fer-los retrats que promocionessin la seva possible carrera com a models amb imatges seves nues o amb poses sexuals explícites.Segons ha informat la Direcció General de Policia en un comunicat, en el domicili del detingut, un home de 52 anys, els agents han trobat en el doble fons d'un llit discos durs amb imatges de contingut pornogràfic amb menors.L'arrestat s'oferia a internet a realitzar una «col·laboració artística» amb joves aspirants a models, que consistia a fer-los un reportatge fotogràfic gratuït que suposadament anava a ajudar-los a promocionar-se davant les agències del sector.Els pares de les menors que van contactar amb el fotògraf a través d'aquesta oferta -adolescents de 14 i 18 anys- van signar un contracte en el qual s'incloïa la condició que no s'anaven a prendre imatges de les noies sense roba, precisa la Policia.No obstant això, afegeix, la menors van ser retratades nues i també amb complements, poses o plans explícitament sexuals, «que de cap manera es poden entendre com a artístics».La Policia va començar a investigar a aquest fotògraf al febrer de 2018, després de la denúncia d'una de les menors i la seva mare.El seu relat assenyalava que el sospitós havia retratat a la menor nua al seu estudi professional sense consentiment patern, que s'havia negat a lliurar-li les fotografies i que hi havia més noies que havien passat per la mateixa situació.Comprovats els fets, els agents van detenir al fotògraf i van registrar el seu domicili, on van intervenir múltiples discos durs externs i gran quantitat de material documental.Les imatges de contingut sexual van aparèixer en dispositius d'emmagatzematge amagats al doble fons d'un llit.D'acord amb els testimoniatges de les víctimes, el denunciat començava la sessió amb múltiples fotos i diversos vestuaris i, a poc a poc, demanava a les noies que s'anessin llevant la roba.Segons les denúncies, el fotògraf convencia a les noies que per obrir-se camí com a models era necessari que es prenguessin fotografies nues, amb l'excusa de què es tractava d'una «qüestió artística que mancava d'importància».«Els pares mai arribaven a assabentar-se de l'ocorregut, perquè les imatges que rebien a canvi de la suposada col·laboració artística no eren suggeridores ni incloïen nus, sinó fotos d'estudi», assenyala la Policia.A més, afegeix, cap de les menors va comptar a la seva família el succeït, «posat que en la major part dels casos no eren conscients d'haver estat enganyades i víctimes d'un delicte».Diverses noies sí que van demanar al fotògraf que els lliurés les fotos del seu nu, però mai les van rebre.La investigació d'aquests fets s'ha prolongat any i mig a causa de la gran quantitat d'imatges que han estat revisades per la Policia, que gràcies als contractes de «col·laboració artística» va tenir la clau per acarar dades i localitzar a les 43 menors.