Detenen 39 persones vinculades a les màfies asiàtiques d'explotació sexual que operen a Barcelona

Identifiquen 41 víctimes explotades per proxenetes de la seva mateixa nacionalitat en condicions de semiesclavitud

Actualitzada 17/09/2019 a les 17:54

La Policia Nacional ha detingut 39 persones vinculades a les màfies asiàtiques d'explotació sexual que operen a Barcelona. L'operatiu va començar a principis d'any. Dels detinguts, a 15 se'ls atribueix un delicte de prostitució i contra els drets dels treballadors, ja que se'ls considera responsables dels locals. A 25 se'ls ha detingut per infracció de la Llei d'Estrangeria. Els agents han fet diverses inspeccions en pisos i locals de la capital catalana i d'altres municipis de l'Àrea Metropolitana, on es prostituïen dones de nacionalitat xinesa sota l'aparença en molts casos de ser establiments de massatge. Les víctimes vivien en condicions de semiesclavitud. Estaven disponibles a qualsevol hora i tots els dies.Les màfies introduïen les dones a l'Estat i les obligaven a exercir la prostitució per pagar el deute que havien contret. Són captades en les zones més humils d'Àsia. Els proxenetes els retiren el passaport un cop arriben a Espanya. No tenen permís de residència ni de feina, i es veuen obligades a acceptar les condicions dels explotadors.A més, les rotaven contínuament entre els immobles que controla l'organització, així que molts cops no són conscients d'on són, ja que tenen molt poc contacte amb l'exterior. Estaven disponibles a qualsevol hora i tots els dies.