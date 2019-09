Tres detinguts a Figueres per tenir dues plantacions de marihuana valorades en més de 51.000 euros

Les cultivaven en un mas de la zona del Pla d'Hostalet i els Mossos també van trobar-hi una carabina d'aire comprimit

Actualitzada 16/09/2019 a les 14:57

Els Mossos d'Esquadra han detingut tres homes, de 29, 35 i 37 anys i amb domicilis a Figueres com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública. Va passar el 12 de setembre a la capital de l'Alt Empordà. A principis del mes d'agost, una patrulla del cos va localitzar una finca a la zona del Pla d'Hostalet on hi podien haver plantacions de marihuana. El mas, situat en un camí rural, tenia diverses lones de gairebé dos metres d’alçada a la part exterior per poder ocultar les plantacions i dificultar-ne la seva visualització des de fora. El 12 de setembre la unitat d'investigació va fer una entrada i escorcoll a la finca i van localitzar dues plantacions, amb 100 plantes i 31 respectivament, i dues tendes de campanya.En el moment del registre, la policia va detenir dos dels homes perquè es trobaven a la finca i el tercer es va localitzar més tard. Segons l’Oficina Central Nacional d’Estupefaents del Ministeri de l’Interior, les 131 plantes de marihuana estarien valorades en 51.609 euros en total.Durant l'escorcoll, els Mossos d'Esquadra també van trobar un ganivet, un fusell de pesca submarina amb arpó, una bomba d’aigua, una carabina d’aire comprimit, munició, telèfons mòbils i dos vehicles.Els detinguts tenen 29, 35 i 37 anys, són de nacionalitat brasilera i espanyola amb domicilis a Figueres i compten amb múltiples antecedents. El 13 de setembre van passar a disposició del Jutjat d'iInstrucció en funcions de guàrdia de Figueres, que va ordenar la llibertat amb càrrecs.