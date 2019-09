Troben 119 bosses amb cadàvers desmembrats en una fossa a Mèxic

Des de desembre de 2018 s'han descobert 78 fosses amb restes humanes a Jalisco

Actualitzada 12/09/2019 a les 14:43

Les autoritats de l'estat mexicà de Jalisco van informar aquest dimecres de la troballa total de 119 bosses amb restes humanes desmembrades en concloure l'excavació d'una fossa clandestina trobada a principis de setembre al municipi de Zapopan.Es troba a l'estat amb més presència del càrtel Jalisco Nueva Generación, encapçalat per Nemesio Oseguera Cervantes, 'El Mencho', i és considerat per les autoritats mexicanes com la major organització criminal del país.Des del 3 de setembre passat, quan van ser extretes tres bosses amb restes humanes, els perits van desplegar un operatiu d'excavació a més de 10 metres de profunditat que ha finalitzat aquest dia, van assenyalar fonts de la Fiscalia General de l'Estat de Jalisco (FGE).Tan sols en els tres últims dies, els perits van treure de la fossa un total de 44 bosses amb restes humanes, 14 d'elles en l'última jornada d'excavació, van assenyalar.Els treballs, en els quals es va utilitzar maquinària pesada manipulada per personal de l'Institut de Ciències Forenses de Jalisco van concloure al no trobar més embolcalls, va afirmar.Una denúncia ciutadana va permetre arribar a la fossa clandestina localitzada en un pou pròxim a la colònia La Primavera, situada al Bosque del mateix nom a Zapopan, un dels municipis de Guadalajara, capital de Jalisco, oest de Mèxic.El nombre de cossos en les 119 bosses encara no ha pogut ser determinat perquè els perits de l'Institut Jalisciense de Ciències Forenses estan impossibilitats per a obrir-les mentre no puguin analitzar-les de manera conjunta.La Comissió Nacional de Recerca de Persones indica que de l'1 de desembre de 2018 al 14 d'agost d'aquest any, a Jalisco s'han descobert 78 fosses.