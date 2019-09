Investigats per matar a cops a quatre llebrers i amagar els cadàvers en un pou a Badajoz

S'enfronten a penes de presó de fins a un any per maltractament i abandonament animal

Actualitzada 12/09/2019 a les 15:12

Agents de la Guàrdia Civil han instruït diligències a dos veïns de la Albuera i Talavera la Real per donar mort a quatre llebrers i llançar-los a un pou d'una finca situada al terme municipal de Badajoz.Segons ha informat la Guàrdia Civil, van tenir coneixement que dues persones havien llançat quatre paquets a l'interior d'un pou amb aigua a Badajoz, per la qual cosa agents del Grup d'Activitats Subaqüàtiques van accedir a l'interior del mateix per a inspeccionar-lo.Ajudats amb cordes, els agents van treure els quatre sacs, que contenien els cossos sense vida de sengles gossos, que mostraven símptomes d'haver rebut cops mortals abans de ser llançats al pou.El Servei de Protecció de la Naturalesa (SEPRONA) de la Guàrdia Civil va iniciar llavors una investigació per esclarir els fets.La lectura dels microxips que tenien dos dels animals va permetre conèixer la identitat dels amos, dos veïns de les localitats pacenses de la Albuera i Talavera la Real, els qui després de suposadament colpejar i donar mort als animals, van intentar desfer-se dels cossos llançant-los al pou.Als responsables d'aquest fet se'ls han instruït diligències per un presumpte delicte de maltractament i abandonament animal, per la qual cosa s'enfrontaran a penes de presó de fins a un any i inhabilitació de fins a tres anys per a l'exercici de professió, ofici o comerç que tingui relació amb animals. Les diligències han estat posades a la disposició dels Jutjats d'Instrucció de Badajoz.