Desarticulat un grup que explotava sexualment dones nigerianes a l'Estat

La Policia Nacional ha fet nou detencions, dues a Catalunya, i quatre escorcolls per tràfic de persones, blanqueig de capitals i coaccions

Actualitzada 12/09/2019 a les 15:15

Desarticulada una organización criminal dedicada a la explotación sexual y liberada una víctima de trata. Nueve personas han sido detenidas en #Barcelona, #ACoruña y #Toledo. Trasladaban a las víctimas desde África utilizando la ruta nigeriana.

Colabora en ➡ trata@policia.es pic.twitter.com/moAsN101pt — Policía Nacional (@policia) September 12, 2019

La Policia Nacional ha desarticulat una organització criminal dedicada a l'explotació sexual que operava a Barcelona, la Corunya i Toledo, i ha alliberat una víctima. Hi ha nou persones detingudes -sis a la Corunya, dues a Barcelona i una a Toledo- que, presumptament, integraven una organització criminal d'origen nigerià que disposava d'una forta infraestructura. A més, l'organització també es dedicava al blanqueig de capitals a través de la compra de vehicles antics i la comercialització de permisos de residència. Els investigats utilitzaven la ruta nigeriana, que transcorre per Nigèria, Níger, Algèria, Líbia i Itàlia, per traslladar les víctimes; un cop a Itàlia viatjaven, via marítima, de Nàpols a Barcelona, i des d'allà fins a Madrid per, finalment, ser traslladades i explotades a Toledo i la Corunya.La investigació va començar quan la víctima va denunciar la seva situació davant la Policia Nacional. A més, va explicar als agents com havia estat la seva captació a Nigèria i el funcionament de l'organització a Espanya. La víctima va manifestar que, durant el trajecte va ser agredida sexualment en múltiples ocasions i obligada a tenir relacions sexuals amb aquelles persones que li imposaven els membres de l'organització a les ciutats per les que passaven. A Madrid exercia la prostitució al carrer; a la Corunya i Toledo ho feia en clubs d'altern, en concepte de «quotes», per solucionar el deute econòmic de 25.000 euros que havia contret amb l'organització.A més de dedicar-se al negoci de la prostitució, els agents van observar que l'organització també blanquejava les retribucions obtingudes dels serveis sexuals de la víctima adquirint vehicles antics a Espanya. Posteriorment, els donaven de baixa a la Direcció General de Trànsit i els exportaven a Nigèria mitjançant un contenidor marítim en què també enviaven tota mena de mercaderia comprada en el mercat de segona mà. Un cop a Nigèria, tant el vehicle com la mercaderia es venien a un tercer, generant, aparentment, un benefici econòmic.Els membres de l'organització tenien autorització de residència a Espanya i llogaven les targetes a compatriotes nigerians en situació irregular, amb els quals guardaven semblança física, quan aquests havien de signar un contracte de treball. A canvi, pagaven al veritable resident una contraprestació. A més, quan el contracte finalitzava, el membre de l'organització sol·licitava el subsidi d'atur assegurant, d'aquesta manera, la justificació de futures renovacions de la targeta de residència.En l'última fase de la investigació, els agents han identificat i localitzat els integrants de l'organització.S'han realitzat quatre escorcolls en els seus domicilis de La Corunya (2), Toledo (1) i Barcelona (1), i han intervingut documentació falsificada, equips informàtics, telèfons mòbils, tauletes electròniques i memòries externes. A més, la investigació s'ha saldat amb la detenció de nou persones pels delictes de pertinença a organització criminal, tràfic d'éssers humans amb finalitats d'explotació sexual, contra els drets dels ciutadans estrangers, blanqueig de capitals, falsedat documental, amenaces, coaccions i estafa.