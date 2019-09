Ferida greu una nena de 21 mesos a la Corunya després de l'atac d'un pastor alemany

La petita ja ha estat intervinguda quirúrgicament i es preveu que torni a passar pel quiròfan el dijous que ve

Una menor de 21 mesos va ser hospitalitzada en estat greu després de sofrir l'atac d'un pastor alemany en un habitatge de Narón (la Corunya), han informat aquest dimecres fonts sanitàries, que han detallat que la menor està ingressada a l'Hospital Materno Infantil de la Corunya.Els fets van ocórrer diumenge passat al citat municipi i la nena va ser traslladada en un primer moment al Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol, des d'on va ser evacuada al centre sanitari de la Corunya per la gravetat de les ferides.El succés va passar a una casa familiar a la barriada urbana d'O Ponto, del terme de Narón.Les mateixes fonts sanitàries van informar que la nena sofreix lesions al crani i prop d'un ull, per les quals va ser intervinguda quirúrgicament durant diverses hores. La gravetat de les ferides l'obligarà a passar de nou pel quiròfan aquest mateix dijous, assenyalen les mateixes fonts.Segons el testimoni de persones presents ael lloc del succés, on va actuar la Policia Local de Narón, el gos mai havia presentat conductes agressives. El jutjat en funcions de guàrdia de Ferrol ha assumit la investigació del cas.