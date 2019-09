Demanen 43 anys de presó per a un home per abusar i prostituir a set menors al Maresme

L'acusat va accedir als joves contractant-los per a repartir publicitat dels seus cinemes

Actualitzada 11/09/2019 a les 18:46

L'Audiència de Barcelona jutja des d'aquest dimarts a un empresari acusat d'abusar i prostituir entre 2007 i 2011 a set menors, als quals va contractar per a repartir publicitat dels seus cinemes, fets pels quals la Fiscalia demana 43 anys i tres mesos de presó, així com una multa de 38.880 euros.L'acusat, L.G.M., era propietari de diversos cinemes de barri, alguns d'ells parroquials i situats a la comarca barcelonina del Maresme, circumstància que va aprofitar per accedir a menors, als qui oferia treball i dels quals després abusava sexualment.La fiscal l'acusa de tres delictes d'abús sexual, dos d'ells continuats, sis delictes de prostitució i corrupció de menors i un d'exhibicionisme, per la qual cosa sol·licita també el pagament a les víctimes de 35.000 euros en concepte de responsabilitat civil i demana una ordre d'allunyament dels joves d'almenys 1.000 metres.Segons l'escrit del Ministeri Públic, l'acusat es va aprofitar d'almenys tres menors que havia contractat al seu cinema per a abusar d'ells mentre que en altres casos no va arribar a mantenir relacions perquè les víctimes van refusar treballar en l'establiment a canvi de sexe.El modus operandi era generalment el mateix: fitxava als joves, els oferia feina i, passat un temps els proposava incrementar els seus ingressos a canvi de sexe, encara que altres vegades també els ho proposava directament, abans que els menors comencessin si més no a treballar als cinemes.Durant la vista oral, l'acusat ha rebutjat tots els càrrecs, però ha admès conèixer als joves, ja que, ha dit, va contractar a alguns d'ells com a repartidors de publicitat per al Cinema La Calàndria, situat al Masnou, però ha recalcat que «mai» els va oferir mantenir relacions sexuals per diners.«És totalment fals, és insòlit, ho nego rotundament. No tinc libido des de fa molts anys», ha assenyalat davant el tribunal abans d'assegurar: «Vivim en un món molt sexualitzat però mai vaig proposar res».L'empresari ha al·legat així que pateix des de fa temps una disfunció erèctil que li impedeix ejacular, un argument que la fiscal ha tractat de desmuntar, en interrogar-lo sobre un llençol que la policia va intervenir en un dels seus cinemes i en el qual es van trobar restes de semen.Quant al lubrificant que els agents van descobrir en la mateixa sala de cinema, on hi havia també un matalàs, ha asseverat que l'emprava per «netejar les cintes» de les pel·lícules.D'altra banda, l'acusat, qui també ha dit patir llacunes de memòria a causa del Parkinson, ha reconegut haver mostrat revistes pornogràfiques a un dels menors, però ha assegurat que no va ser intencionat sinó que se les van trobar mentre netejaven el local.Entre les explicacions que ha ofert, algunes d'elles complicades, també ha confessat que es van mantenir relacions sexuals en un domicili de Sant Just Desvern al qual va portar a dos menors i a una prostituta, però ha garantit que ell no va participar en aquests actes.Després de la declaració de l'empresari, que ha arribat al Palau de Justícia, seu de l'Audiència de Barcelona, amb el rostre cobert per un mocador, una gorra i ulleres de sol, ha estat el torn de les víctimes, que l'han fet a porta tancada.No obstant això, una d'elles, que ha estat citada com a testimoni, ha explicat que l'acusat va abusar d'ell i del seu cosí -una altra de les víctimes- en reiterades ocasions des de que tots dos tenien dotze i tretze anys d'edat i que els pagava quantitats que van anar oscil·lant dels cent als cinquanta euros.