Detenen tres persones per raptar a una jove en el centre de Sevilla

Actualitzada 09/09/2019 a les 15:35

La Policia ha detingut tres persones acusades de raptar amb un cotxe a una jove a l'Alameda de Hércules de Sevilla, una zona situada al centre de la ciutat, i el jutjat que s'ha encarregat del cas ha decretat l'ingrés a la presó dels tres, que són de nacionalitat francesa, portuguesa i algeriana.La col·laboració dels testimonis i la ràpida intervenció policial van permetre en tan sols cinc minuts localitzar i detenir als presumptes autors, segons ha informat la Policia. La jove, que es trobava amb els seus amics a l'Alameda després d'acabar la seva jornada laboral el passat 28 d'agost, va ser cridada pels integrants d'un vehicle que estava estacionat a prop i en direcció contrària al sentit de la marxa.En acostar-se a la finestreta oberta del vehicle i intercanviar algunes paraules, un dels ocupants va obrir la porta i a la força la va introduir al cotxe tot i que la víctima va oferir una tenaç resistència per evitar que es tanqués.Després del forcejament, el vehicle va fugir a tota velocitat i en direcció contrària, encara que després de circular uns dos-cents metres va col·lisionar amb els turismes estacionats. Davant el forcejament i resistència de la víctima, els raptors van desistir de la seva pretensió i es van donar a la fugida mentre que la jove va fugir corrents.La ràpida comunicació dels fets a la Policia Nacional per part dels testimonis van permetre als agents, que realitzaven gestions de seguretat ciutadana destinats en la Comissaria de Centre, localitzar el vehicle i detenir als seus ocupants en cinc minuts.A més, les càmeres de vigilància van poder captar l'instant en què el vehicle va sortir a tota velocitat i introduïen a la víctima al seu interior.Als detinguts els consta un ampli historial d'antecedents a França que inclouen diversos delictes contra les persones, robatoris, així com múltiple delictes per tràfic de drogues i grup criminal, segons ha confirmat la Policia espanyola després d'activar els mecanismes de cooperació amb la policia francesa. Als tres detinguts se'ls imputen els delictes de detenció il·legal, lesions, contra la seguretat viària i danys.