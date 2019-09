Arresten un espanyol al Marroc quan mostrava pornografia a un nen

L'home, de 51 anys, va portar a un menor d'11 anys a un cibercafé per a mostrar-li el contingut del seu ordinador

Un ciutadà espanyol de 51 anys d'edat va ser arrestat aquest diumenge per la Policia a la ciutat marroquina del Hajeb (centre del país, 176 quilòmetres a l'est de Rabat), per la seva suposada implicació en un cas de pedofília, segons ha informat a Efe una font de seguretat.L'home, que havia arribat al territori marroquí a principis d'aquest mes com a turista, va ser arrestat en un cibercafé mentre ensenyava material pornogràfic a un nen d'11 anys d'edat.Segons la investigació policial, el turista es va acostar al menor al carrer per a preguntar si coneixia un cibercafé pròxim; guiat pel nen fins al lloc, l'espanyol li va demanar que s'assegués al seu costat davant un ordinador en el qual li va mostrar material pornogràfic.La font va afegir que va ser el propi gerent del local el que, davant les seves sospites, va cridar als serveis de seguretat que van arribar al lloc i van arrestar a l'home en «flagrant delicte».L'home serà presentat aquest dimarts davant la Fiscalia al Tribunal de Primera Instància del Hajeb per «ultratge públic contra el pudor» (pena castigada amb entre un mes i dos anys de presó) i «captació indeguda d'un menor» (entre un i cinc anys de presó).La visita al Marroc de pederastes occidentals amb propòsits sexuals és relativament freqüent, i en els últims anys la policia ha detingut a estatunidencs, francesos i espanyols en flagrant delicte, gràcies a una conscienciació social cada vegada major sobre el problema.