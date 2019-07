Descobreixen una plantació de marihuana després d'un fals avís sobre atrapats en un ascensor

El jutge envia a presó els tres responsables del cultiu, a qui la policia intervé 940 plantes

Actualitzada 08/07/2019 a les 18:14

Altres detinguts per tràfic i consum de drogues

La Policia Local de Sitges i els Mossos d’Esquadra han desarticulat un grup que es dedicava a la producció de marihuana en una casa d'una urbanització del municipi. La detenció va tenir lloc dissabte 29 de juny, quan els agents van rebre l’avís dels Bombers conforme aquests acudien a una casa on hi havia dues persones atrapades dins un ascensor. En arribar a l’habitatge, els bombers van comprovar que l’avís era fals però van descobrir un cultiu de marihuana de prop de 940 plantes. En el moment de la descoberta, la policia va arrestar l’única persona que hi havia dins la casa, però al cap de poc van arribar dos homes més que també van ser detinguts. El jutge n’ha decretat l’ingrés a presó.La plantació estava repartida en tres habitacions dotades de làmpades, ventiladors, mànegues, regs automàtics, mesuradors d’humitat, dipòsits d’aigua, transformadors, sacs de terra i fertilitzants. També es va descobrir que tenien punxada la xarxa elèctrica.D’altra banda, la Policia Local de Sitges ha detingut quatre ocupants d'un cotxe com a presumptes autors d’un delicte contra la salut pública, després que els agents veiessin com es desprenien d'un embolcall de plàstic que contenia presumiblement cocaïna. Durant els escorcolls, la policia va confiscar estris per fer el tall de la substància, una bàscula de precisió, diversos envasos amb fàrmacs sense recepta i 1.810 euros.Relacionat amb el consum d'estupefaents, una altra patrulla de Policia Local va ser requerida la matinada del 29 de juny per atendre una noia suposadament volia saltar des d’un balcó. Després d'aconseguir posar-la fora de perill, els agents i el SEM van comprovar el seu estat de desorientació, moment en què la policia va anotar una possible intoxicació per alguna substància estupefaent.