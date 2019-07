La policia l'atura perquè anava en moto despullat

Les autoritats alemanyes li van donar l'alto però no el van multar

Actualitzada 03/07/2019 a les 14:38

Un home va decidir pujar a la seva moto sense roba, únicament amb el casc i unes sandàlies. Va ser a la localitat alemanya de Brandesburg, on la calor també és a l'ordre del dia.Les elevades temperatures van motivar que aquest home prengués la determinació d'anar el més fresc possible, però va topar amb la Policia Local, qui li va donar l'alto i el va aturar.L'home no va rebre cap tipus de sanció i la policia, estupefacta, va piular a Twitter que «no vam poder contradir-lo» a causa de l'excés de calor. Li van sol·licitar que es posés els pantalons i «el vam deixar marxar».