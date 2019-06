L'acusat de matar la seva exparella el 1997 a Castelldefels diu que ho van fer uns proxenetes

L'home s'enfronta a 25 anys de presó després de ser localitzat a Nova York poc abans que prescrivís el delicte

Actualitzada 25/06/2019 a les 16:07

L'home acusat de matar la seva exparella el 1997 a Barcelona i abandonar el cos prop de l'autovia de Castelldefels (Baix Llobregat) ha negat aquest dimarts durant el judici amb jurat popular els fets, assegurant que uns proxenetes i extorsionadors d'origen colombià van segrestar la dona la mateixa nit de la desaparició. L'home ha explicat que els van assaltar en plena Via Laietana amb navalles, es van endur la dona a peu, li van fer un tall a la mà a ell i després el van amenaçar de mort per telèfon. Per això, el matí següent va comprar un bitllet d'avió a Nova York, on havia viscut, i ja no va tornar mai més. El 2017 va ser arrestat i extraditat, i ara s'enfronta a 25 anys de presó per assassinat amb traïdoria i acarnissament.Segons la fiscalia, Rafael A.B., nascut a la República Dominicana fa 45 anys i amb nacionalitat espanyola, va mantenir durant uns sis mesos del 1997 una relació sentimental amb la víctima. La dona, d'origen colombià, va decidir tallar-la l'estiu d'aquell any, però l'acusat no acceptava la decisió i la «sotmetia a un assetjament constant», fins a amenaçar-la de mort amb una arma de foc.El 5 d'octubre del 1997, cap a les 9 del vespre, l'home es va dirigir a l'edifici on vivia la víctima, a Barcelona. Un cop a la porta de l'edifici, va trucar a l'intèrfon i amb el «pretext» de lliurar-li a la dona unes pertinences, va aconseguir que baixés al portal. Allà inicialment van mantenir una conversa que va derivar en una forta discussió.A continuació, sense que consti la manera com ho va fer, l'home va aconseguir traslladar a una zona desconeguda on la va atacar utilitzant un instrument «incisiu punxant» i li va causar nombroses ferides, principalment al crani, a l'ull esquerre, al coll, l'esquena i el pit, que li van provocar la mort.Segons l'acusació pública, l'acusat va actuar amb la intenció de matar la dona, que no va tenir oportunitat de defensa eficaç perquè l'atac va ser inesperat i no tenia mitjans per reaccionar davant d'objectes contundents utilitzats per una persona físicament més forta. A més, l'acusat li hauria causat un gran patiment i dolor, sobretot per la lesió a l'ull, i moltes de les ferides eren innecessàries per causar-li la mort. El cos va ser localitzat el 6 de maig del 1998, set mesos després, en estat esqueletitzat, en una zona de vegetació propera a l'autovia de Castelldefels, prop del quilòmetre 11 en sentit Castelldefels.La dona tenia 31 anys, per 24 de l'agressor, i vivia amb els seus dos fills menors d'edat, de 9 i 5 anys. També vivia amb els seus pares i una germana. L'endemà dels fets, l'home va volar fins a Nova York, on residia de forma clandestina i amb documentació falsa. A mitjans del 2016 es va reactivar la investigació davant del risc de prescripció, i se'l va poder detenir el 8 de juny del 2017 amb la col·laboració de l'FBI, només quatre mesos abans que prescrigués el delicte, i va ser extradit i empresonat un mes després.Per tot això, la fiscalia li demana 25 anys de presó per assassinat amb traïdoria i acarnissament, a més de cinc anys d'allunyament respecte els familiars de la víctima, a qui haurà de pagar 660.000 als fills, mare i sis germans de la dona.Pel judici estan citats com a testimonis, entre altres, un detectiu privat contractat per la família per localitzar la víctima, un dentista que va tractar la dona i va ajudar a identificar el cadàver per un tractament que li havia fet, un amic que coneixia la relació entre víctima i agressor, els encarregats del local on treballava la dona, la mare i la tia de l'acusat, una companya de feina de l'acusat, així com parents de la víctima. L'acusació també compta amb converses gravades.