Troben el cadàver d'una dona que portava més d'un any en un armari a Pozondón

La Guàrdia Civil ha detingut a dues persones com a autores d'un delicte d'assassinat

Actualitzada 19/06/2019 a les 18:11

La Guàrdia Civil ha detingut aquest dimecres a dues persones com a presumptes autores d'un delicte d'assassinat en Pozondón (Terol), segons han confirmat a Efe fonts de la Guàrdia Civil, després que el jutge hagi ordenat l'aixecament d'un cadàver en una casa d'aquesta localitat.La persona morta era una dona gran, amb mobilitat reduïda, que vivia a la seva casa amb els seus dos fills solters, una dona i un home que són els detinguts, i pel que sembla el cos es trobava ocult a la casa, segons ha confirmat a Efe fonts del cas.El primer edil d'aquesta petita localitat de tot just 45 habitants, Mario Càceres, acaba d'estrenar-se en el càrrec, ha explicat que va ser precisament des de l'Ajuntament des d'on van començar a trobar a faltar a la dona al no veure-la pels carrers, i van preguntar als fills per ella.«No era una dona de les quals veus sovint en la plaça», ha aclarit, però es van estranyar que passés temps sense veure-la. Com els fills «no donaven resposta coherent», ha dit Càceres, fa uns dos mesos l'Ajuntament va avisar als Serveis Socials de la Comarca Sierra d'Albarrasí.La Guàrdia Civil s'ha desplaçat aquest dimecres a la localitat, on han trobat a la dona morta a la seva casa, que els agents han precintat, i ha detingut a dues persones com a presumptes autors d'un delicte d'assassinat.Fuentes de la Benemèrita no han confirmat si es tracta dels fills de la morta ni tampoc el primer edil, en estar en secret les recerques.Fonts judicials han explicat que el jutge ha ordenat aquest matí l'aixecament del cadàver i ara està a l'espera que se li remetin els informes policials i forenses per a continuar amb la recerca sobre les causes i les circumstàncies de la mort.