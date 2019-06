Dos menors venen la droga que cultivaven els seus pares a València

Els dos nens de 8 i 12 anys distribuïen les substàncies quan estaven sols

La Policia Nacional ha detingut a uns pares a València com a presumptes autors d'un delicte de tràfic de drogues i frau de fluid elèctric. Durant les investigacions, els agents van descobrir que els seus dos fills de 8 i 12 anys es dedicaven a vendre la droga que els seus pares cultivaven a casa quan aquests marxaven de casa. Els menors entregaven als clients la droga distribuïda en bosses més petites.Durant l'operació s'han desmantellat tres laboratoris de marihuana, situats a l'habitatge de la parella. La porta d'accés estava camuflada per un cartró gran i diversos objectes.A l'interior van localitzar 243 plantes de marihuana i 30 cabdells preparats per la venda, així com ventiladors, focus i transformadors dedicats per al cultiu.