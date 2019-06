El menor ha acabat detingut per resistència i atemptat a agents de l'autoritat

Actualitzada 06/06/2019 a les 14:22

Els Mossos d'Esquadra han detingut a Girona un menor que viatjava en un AVE sense bitllet i ha agredit un agent que el volia fer baixar. Els fets han passat cap a les d'onze del matí en un tren procedent de Madrid. Uns agents que estaven de servei han rebut l'avís que dos nois viatjaven sense bitllet i que un d'ells no volia sortir del comboi. El jove, d'uns 16 anys i de nacionalitat algeriana, s'ha atrinxerat al bany assegurant entre crits que no volia baixar i que volia anar a França. El noi ha impedit l'entrada dels efectius de seguretat del tren i finalment s'hi han desplaçat els Mossos. La policia ha intentat obrir la porta i aleshores el menor ha ventat diversos cops de peu a un dels agents, que finalment l'han aconseguit treure i reduir. Els Mossos l'han arrestat per resistència i atemptat a agents de l'autoritat.