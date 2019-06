Multada per circular «amb excés de bellesa» per la via pública

El policia s'enfronta a un sumari administratiu que li pot comportar la suspensió temporal de feina o del seu càrrec d'inspector

Actualitzada 06/06/2019 a les 14:55

Un agent de policia va multar a una dona que circulava per la ciutat de Paysandú (Uruguai) «amb excés de bellesa», segons ha avançat el mitjà local El Telégrafo.Els fets van passar el 25 de maig, quan l'agent va posar una sanció a la conductora on es pot llegir «Imprudència en la conducció (circula amb excés de bellesa a la via pública) T'estimo».La Direcció de Trànsit del país li ha obert un sumari administratiu al policia per utilitzar un document públic amb una finalitat no prevista ni autoritzada. L'agent es podria enfrontar a la suspensió temporal de feina o del seu càrrec d'inspector.