Detingut per fugir amb quatre menors i quatre adults dintre d'un cotxe

L'arrestat, interceptat en Puertollano (Ciudad Real), tampoc tenia permís de conduir

Actualitzada 06/06/2019 a les 14:42

Un home ha estat detingut a Puertollano (Ciudad real) per fugar-se de la policia amb quatre menors i quatre adults dintre d'un vehicle. Segons ha avançat Las Províncias, el conductor mai s'havia tret el carnet de conduir.El conductor va ser interceptat per la Policia Nacional però aquest va ometre les indicacions i va fugir amb el vehicle.Els agents van aconseguir detenir-lo a Puertollano. Allí van comprovar que viatjaven vuit persones dintre del cotxe, quatre d'elles menors d'entre 2 i 4 anys i un bebe de vuit mesos, sense portar el cinturó de seguretat ni cap sistema de rentenció infantil. A més a més, l'home mai s'havia tret el carnet de conduir.L'home ha passat a disposició judicial per un delicte contra la seguretat vial, resistència i desobediència.