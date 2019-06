Un home denuncia en una comissaria la mala qualitat del cànnabis comprat

El jutge instructor el va eximir d'anar a presó i el va condemnar a fer 200 hores de treball comunitari

Actualitzada 04/06/2019 a les 16:23

Un refugiat malauí no va quedar content amb la qualitat del cànnabis que li va vendre un camello i es va presentar en una comissària de Dublín (Irlanda) per a denunciar-lo, segons informa aquest dimarts el diari Irish Independent.Després de mostrar una petita bossa d'aquest droga, il·legal a Irlanda, i assegurar que no era «de bona qualitat», Arthur Liwembe, de 34 anys, va quedar immediatament detingut pels agents i acusat de possessió d'estupefaents, entre altres càrrecs.El jutge instructor, John Hughes, el va eximir de la pena més dura que comporten aquests delictes, fins a sis mesos de presó, i el va condemnar el març passat a complir 200 hores de treball comunitari.El magistrat va indicar llavors que el comportament de Liwembe va ser, «com menys, il·lògic», però va entendre que era prova que sofria «una psicosi induïda» pel consum de cànnabis.L'advocada defensora, Anne Fitzgibbon, va sostenir durant el judici que el seu client, exestudiant d'infermeria i sol·licitant d'asil a Irlanda, va tenir una «infància difícil» i va assegurar que no havia tornat a consumir drogues des de la seva detenció el passat 10 de juliol. Liwembe, va afegir la lletrada, va entrar aquest dia en una comissària dublinesa per a mostrar la seva «preocupació» per la qualitat del cànnabis que acaba de comprar, perquè creia que podia ser «perjudicial per a la salut d'altres persones».L'acusat va tornar a comparèixer aquest dilluns davant el jutge Hughes per a participar en una vista de revisió i Fitzgibbon va destacar que se li ha assignat ja una destinació per a complir les 200 hores de treball comunitari.L'advocada, no obstant això, va lamentar que, en un altre procés paral·lel, les autoritats irlandeses han rebutjat la seva sol·licitud d'asil i li han demanat que abandoni el país abans del pròxim 22 de juny, en una decisió que té previst recórrer.