Detinguts els cuidadors d'una anciana per usar el seu compte i deixar-la amb 28 euros

Un home i una dona han estat detinguts a Torrevieja (Alacant) per presumptament haver estat traient diners del compte d'una anciana que cuidaven durant gairebé un any. Els arrestats haurien deixat el compte amb tan sols 28 euros, ha informat aquest dimarts la Guàrdia Civil. La víctima, de 83 anys, té com a únic manteniment una pensió de 656 euros i ha quedat en situació de ruïna i desemparament econòmic per aquest cas.Els arrestats, un espanyol de 43 anys i la seva parella, una polonesa de 42, estan acusats d'un delicte d'estafa bancària continuada i un altre de furt. A més, a l'home se li imputa un delicte de trencament de condemna, ja que entre ells existia una ordre d'allunyament en vigor. Tots dos han quedat en llibertat amb càrrecs després de passar a disposició judicial.Aquest assumpte es va destapar després que el propietari d'un immoble en lloguer acudís a la Guàrdia Civil de Torrevieja per a interposar una denúncia contra la seva inquilina per marxar de l'habitatge devent el pagament de diversos mesos. El denunciant va aportar també diversos objectes que ella s'havia deixat, entre els quals es trobava una llibreta bancària la titularitat de la qual no coincidia amb la de la inquilina, sinó amb la d'una dona de 83 anys.L'anciana va manifestar als investigadors que desconeixia que li hagués desaparegut la llibreta i que a penes sortia de casa per a anar al banc, perquè tenia una malaltia que l'havia deixat gairebé impedida. Els agents la van acompanyar al banc per a comprovar si hi havia hagut algun moviment fraudulent en el seu compte i va resultar que, dels 12.500 euros que pensava que tenia, tan sols li quedaven 28.Per aquesta circumstància, els rebuts de llum i aigua havien estat retornats en diverses ocasions, així que el tall del subministrament era imminent. La Guàrdia Civil va realitzar nombroses gestions amb diverses entitats públiques per a que retardés el tall de l'aigua i llum mentre s'esmenava el problema i s'esbrinava qui havia pogut sostreure els diners.Les perquisicions van constatar que l'única persona que tenia accés al domicili de la dona, que la cuidava i feia les tasques de la llar era una noia la descripció de la qual coincidia plenament amb la denunciada per l'impagament del lloguer.Una vegada detinguda va reconèixer que tant ella com la seva parella havien estat fent ús constant de la llibreta de l'anciana, des de juny de 2018, «sense importar-los que quedés en situació de ruïna i desemparament econòmic total», segons l'institut armat.