Embús a l'Everest en fer cim més de 200 muntanyencs

El rècord d'ascensos en una mateixa jornada es deu al fet que només queda una setmana de bon temps

Actualitzada 22/05/2019 a les 16:12

Més de 200 alpinistes van fer aquest dimecres cim a l'Everest (8.848 metres), trencant el rècord d'ascensos en una mateixa jornada però també creant un embús que va provocar cues de diverses hores en un estret pas del vessant pròxim al cim.Des del Camp Base, el representant del Ministeri de Turisme de Nepal Gyanendra Shrestha va confirmar que uns 250 muntanyencs van sortir del Camp IV (7.900 metres) durant la nit del dimarts al dimecres, dels quals més de 200 van aconseguir avui el cim més alt del món.A tot just una setmana que la bona meteorologia es dissipi, molts d'ells es van queixar d'haver hagut d'esperar durant «hores» en llargues cues per col·lapse a la zona Cim Sud (8.690 metres), si bé no s'han reportat baixes durant l'ascens d'avui, va afirmar Shrestha.Al 2012, es va produir una situació similar quan 260 muntanyencs van tractar de fer cim en un mateix dia aprofitant el bon temps, la qual cosa va causar una acumulació de gent al famós esgraó Hillary, una roca vertical de 12 metres que suposa l'últim gran obstacle abans del sostre del món.En aquesta ocasió, 179 persones van arribar als 8.848 metres i quatre -el xinès Ha Wenyi, l'alemany Eberhard Schaaf, el canadenc d'origen nepalès Shriya Shah i el sud-coreà Song Won-bin- van morir per cansament i mal d'altura quan descendien.El col·lapse als vuitmils suposa un gran perill per als alpinistes i els seus xerpes, ja que cada minut és important quan un depèn d'una ampolla d'oxigen per a sobreviure i els pot aconseguir la nit.Un equip d'experimentats xerpes va coronar a mitjan maig l'Everest, donant per inaugurada una nova temporada d'escalada del pic més alt del planeta que aquest any compta amb més escaladors disposats a intentar l'ascensió que mai.El Departament de Turisme ha emès 378 permisos d'escalades aquesta temporada, un rècord històric des de la primera ascensió reeixida a l'Everest en 1953.