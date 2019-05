Detingut un cardiòleg per gravar a les seves companyes als vestuaris

La Policia va trobar el mòbil ocult i van descobrir qui era el seu propietari a través de la llista de contactes

Actualitzada 14/05/2019 a les 17:48

Un cardiòleg de l'Hospital Clínic Universitari de València ha estat detingut per gravar a les seves companyes als vestuaris. Els fets es van produir el diumenge passat a la matinada, quan una de les víctimes va alertar a la Policia Nacional.Els agents van acudir al centre hospitalari i van descobrir un telèfon mòbil ocult darrere d'una reixa de ventilació dels lavabos. Aquest va quedar intervingut per comprovar si hi havia més vídeos d'altres vegades.La Policia Nacional va identificar el propietari del mòbil a través de la seva llista de contactes. Es tracta d'un cardiòleg de mitjana edad que es trobava de guàrdia aquella nit. Aquest va ser detingut en acabar el seu torn per un delicte contra la intimitat. L'home va confessar els fets.Finalment, va quedar lliure però haurà de comparèixer davant del jutge.