Va deixar la seva antiga casa plena de brossa

Actualitzada 09/04/2019 a les 15:39

El jugador del FC Barcelona Ousmane Dembélé ha estat sentenciat a pagar uns 10.000 euros per l'estat en el qual va deixar la seva casa de Dortmund, que era de lloguer, segons publica el diari Bild.Segons assegura el rotatiu alemany, el propietari del pis havia sol·licitat 21.000 euros com a indemnització perquè s'havia trobat, entre d'altres, pedres al lavabo, que estava atascat.L'amo de l'habitatge, a més, destaca que «no sabíem com desfer-nos de la brossa perquè tot estava al jardí».