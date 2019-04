Dos estudiants estafen uns 900.000 dòlars a Apple en reparacions d'iPhones falsos

L'empresa americana va acceptar 1.493 de 3.096 dispositius entre abril de 2017 i març de 2018

Dos nois xinesos que estudien a Oregon, Yangyang Zhou i Quan Jiang, s'enfronten a càrrecs federals per una presumpta estafa a Apple d'uns 900.000 dòlars.Segons The Oregionan, el pla dels joves es basava en l'explotació de la política de devolució de dispositius falsos amb errors de la companyia d'Estats Units. Aquests exportaven milers d'iPhone falsificats de Xina i després els enviaven a Apple perquè els reparessin.En la majoria de casos, Apple va reemplaçar els telèfons falsos per originals, els quals van enviar a Xina per a revendre'ls.Apple va acceptar 1.493 de 3.096 dispositius entre abril de 2017 i març de 2018.