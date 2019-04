Un adolescent assegura que és Timmothy Pitzen, un nen desaparegut al 2011

El jove va dir a la policia que s'havia escapat dels seu segrestadors, que el tenien retingut en un hotel Red Roof

Desaparegut al 2011

La policia investiga el cas d'un adolescent que va confessar que havia aconseguit escapar dels seus segrestadors a Ohio, segons ha informat Univision Noticias. El jove es va identificar com a Timmothy Pitzen, un nen d'Illinois que va desaparèixer al 2011.El noi va explicar que havia fugit de l'hotel Red Roof Inn, al sud-oest d'Ohio, on dos homes el tenien retingut des de feia set anys.La policia de Sharonville està intentant esclarir si es tracta de Pitzen, un nen que va desaparèixer l'any 2011 després que la seva mare es tragués la vida.El noi va descriure els presumptes segrestadors com a dos homes blancs amb físic culturista, «un amb un tatuatge d'una teranyina al coll i l'altre amb un tatuatge d'una serp als braços», segons l'informe policial. Aquest conduiríen un Ford SUV amb matrícula de Wisconsin.La policia va revisar tots els hotels Red Roof Inn de la zona però no va trobar res. Estan investigant casos de nens desapareguts amb agències d'Aurora, Illinois, Cincinnati, Hamilton, Ohio, Newport i Kentucky.De moment, encara no saben qui és i si té alguna connexió amb Timmothy Pitzen.Timmothy Pitzen va desaparèixer el mes de maig de 2011, quan tenia sis anys. La seva mare el va anar a buscar a l'escola, al·legant una emergència familiar, i va marxar de viatge.El nen va ser vist per últim cop en un parc aquàtic a Wisconsin. Després, la mare va aparèixer morta en un motel de Rock ford, on s'hauria tret la vida.La dona va deixar una nota on deia que el nen estava bé amb gent que l'estimaria i el cuidaria i que «Mai el trobaran», segons explicava CNN.