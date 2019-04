Un ciclista circulava a tota velocitat i gairebé topa amb l'animal

Actualitzada 04/04/2019 a les 09:16

Un ciclista circulava per una carretera de Rocklin (Califòrnia) a uns 64 quilòmetres per hora quan, de sobte, un cérvol es va creuar en el seu camí.L'animal es va salvar de ser atropellat per centímetres i la bicicleta va fregar una pota del darrere del cérvol.