Detinguts tres homes per agredir sexualment a més de 1.000 menors en una zona d'acampada

Les agressions van tenir lloc en un càmping d'Alemanya al llarg de deu anys

Actualitzada 30/01/2019 a les 16:15

Àrea d'acampada

La policia alemanya va informar aquest dimecres de la detenció de tres homes acusats d'almenys mil agressions sexuals contra menors d'edat, 23 d'ells ja identificats, al llarg d'un període de deu anys.Les edats de les víctimes estan compreses entre els 4 i els 13 anys, va informar en una roda de premsa Gunnar Weiss, responsable de l'equip encarregat del cas, que ha estat batejat com a 'Camping' per haver tingut lloc les agressions en un recinte d'acampada de la localitat de Lügde, en l'estat federat de Renania del Nord-Westfàlia.En cinc registres domiciliaris realitzats fins al moment, la policia va confiscar ordinadors, telèfons mòbils i suports de dades amb un volum d'informació de 14 terabites. Va assenyalar que, per ara, ja han detectat 13.000 arxius de contingut pornogràfic amb menors, i que en els ordinadors de cadascun dels detinguts hi havia material d'aquest tipus en el qual també apareixen els 23 menors identificats fins al moment. «Encara ens queda més per analitzar», va advertir Weiss, i va agregar que en aquest sentit la policia encara està «al principi de la investigació».El principal acusat és un home de 56 anys, detingut el passat 6 de desembre i que tenia en acollida a una menor de set anys. Els indicis rebuts el 2018 sobre una possible agressió sexual contra una nena de sis anys, amiga de la menor en acollida, van posar a la policia sobre la pista del detingut.Arran de la recerca, la policia va poder determinar un abús ja al 2008 contra una nena de 8 anys, així com una xifra major de víctimes i ampli material de pornografia infantil, en part realitzat pel propi acusat. Les altres dues detencions, d'un home de 48 anys i un altre de 33, es van dur a terme el 10 i l'11 de gener, respectivament.L'home de 33 anys està acusat d'haver actuat amb el principal sospitós, del qual és amic. L'altre detingut està acusat d'haver adquirit una part important del material pornogràfic de mans del principal sospitós.