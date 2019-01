Detingut un noi de 19 anys acusat de tancar a la seva núvia com a «càstig»

La víctima va copejar a un agent quan tractava de detenir a la seva parella

Actualitzada 29/01/2019 a les 17:46

La Policia Local d'O Porriño (Pontevedra) ha detingut a un noi de 19 anys acusat de tancar a la seva núvia, de 20 anys, en un amagatall del seu habitatge com a «càstig», segons va relatar la jove, que també va ser detinguda per copejar a un agent.Després de rebre l'avís d'un possible episodi de violència masclista en un domicili de la parròquia de Cans, al qual la Policia feia seguiment per venda d'haixix, es van entrevistar amb el detingut. Aquest va assegurar que estava només a casa, però els agents van localitzar a la víctima dins d'un buit que només podia obrir-se des de fora. La noia va indicar que la seva parella la solia tancar allí com a «càstig».Quan els policies anaven a detenir a l'home, ella va intentar evitar-lo i va arribar a copejar a un d'ells, per la qual cosa també va ser detinguda.En el domicili també van ser trobades 10 dosi d'haixix preparades per a la seva venda. El Jutjat de primera instància i instrucció número 3 d'O Porriño ha decretat l'ingrés a la presó del jove i la llibertat amb càrrecs de la noia, amb l'obligació de compareixences setmanals.