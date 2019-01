Un caçador mor ofegat en una bassa en intentar salvar als seus gossos

Els animals van poder trobar un forat a la tanca mentre perseguien a una presa i van caure a l'aigua

Actualitzada 28/01/2019 a les 17:48

Un caçador de 64 anys ha mort ofegat aquest dilluns en una bassa de reg en Binaced (Osca) quan tractava d'auxiliar als seus gossos, caiguts a l'aigua en una cacera.Segons informa el Instituto Armado, la veu d'alerta va ser donada la tarda d'aquest diumenge a través d'una trucada telefònica en la qual es va comunicar que el caçador, que residia en la localitat des de feia pocs anys, no havia tornat a casa després d'una jornada de caça.Fonts municipals han informat de la sortida a la recerca del caçador d'un grup de veïns alertats per la seva esposa que van donar amb el vehicle a la partida rural de Ripoll, a uns 8 quilòmetres de la població. Els residents van comprovar que al costat de la tanca de protecció de la bassa de reg hi havia una escopeta i una armilla de caça. A més, van poder observar la presència de diversos gossos morts surant en l'aigua de la bassa.Alertada la Guàrdia Civil, efectius del Grup Especial d'Activitats Subaqüàtiques (Geas) desplaçats a la zona van localitzar el cos del desaparegut a l'interior de la bassa de reg.Al lloc es van desplaçar també membres de l'equip de policia judicial de la Guàrdia Civil d'Osca, que treballen amb la hipòtesi que el caçador caigués a l'aigua mentre tractava d'auxiliar als seus gossos o que s'hagués introduït directament per a ajudar-los a sortir a la vora.Les fonts han destacat que encara que la bassa està protegida per una tanca perimetral, els gossos van poder trobar un forat mentre perseguien a una presa.El cadàver del caçador va ser traslladat sobre les 21.00 hores d'ahir al dipòsit d'Osca per a ser-li practicada l'autòpsia, mentre la Guàrdia Civil desenvolupa una recerca per a esclarir les causes del cas.