L'home es trobava a càrrec dels tres nens de 1 i 6 anys mentre la mare treballava

Actualitzada 24/01/2019 a les 17:25

Tres menors d'1 a 6 anys han estat trobats tancats en un vehicle aparcat pel seu avi, que s'havia anat a un bar pròxim de la localitat de Pontevedra de Nigrán, segons a informat la Policia Local.Els nens es trobaven dormint al seient posterior del vehicle tancat amb clau i amb les finestretes pujades en un aparcament pròxim al bar, on va ser localitzat el seu avi, que es trobava a càrrec dels menors mentre la mare treballava en un altre municipi pròxim.La progenitora, una vegada informada, es va fer càrrec dels menors, ja que l'avi no es trobava en unes condicions «adequades» per a la conducció. Els agents han informat als Serveis Socials del municipi davant la possibilitat que s'instrueixin diligències judicials.