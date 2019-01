La Fundació Dalí, descontenta amb 'La casa de papel' per les màscares

L'entitat assegura que no se'ls va demanar permís per a usar el rostre del pintor

Actualitzada 23/01/2019 a les 19:29

La Fundació GalaDalí ha esgrimit els seus «drets immaterials derivats de l'obra i de la persona» del pintor davant l'ús que es fa de la seva imatge, a través d'una màscara, en la sèrie televisiva La casa de papel.Segons fonts de la institució que fomenta, protegeix i defensa el llegat de l'artista i que va ser creada per aquest en 1983 perquè desenvolupés aquesta comesa, «qualsevol persona que vulgui exercitar o explotar algun d'aquests drets» ha de comptar amb la seva autorització prèvia.A La casa de papel, sèrie guardonada amb un premi Emmy Internacional i que, després de la seva estrena a Antena 3, va ser adquirida per la plataforma Netflix, una banda d'atracadors s'oculta darrera d'una màscara que caricaturitza el rostre de Salvador Dalí.L'èxit de la producció, la de parla no anglesa més vista en la història de Netflix, ha alertat a la Fundació Dalí, que recorda que, si té coneixement que els seus drets s'han vulnerat, intenta sempre «reconduir la situació». En tots els casos exigeix de totes maneres «que es regularitzin els usos no autoritzats», sense que es precisin de moment les accions que s'emprendran.Els responsables de la exitosa ficció asseguren que es van plantejar demanar permís però que finalment no ho van fer ja que la màscara no és un retrat de Dalí sinó una caricatura dels seus trets.La polèmica pels drets arriba el dia en què es compleixen 30 anys de l'aniversari de la defunció de Salvador Dalí, al qual l'ajuntament de Figueres ha rendit avui un homenatge davant la seva cripta en el Teatre-Museu d'aquesta localitat gironina en la qual va néixer el pintor surrealista.