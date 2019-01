Mor atacat per dos lleons després d'entrar en la seva gàbia per error

El jove es volia colar dintre d'un zoològic

Actualitzada 22/01/2019 a les 17:44

Una parella de lleons asiàtics van ferir mortalment a un jove d'uns 26 anys d'edat que es va colar en una àrea restringida d'un zoològic pròxim a la ciutat de Chandigarh, al nord de l'Índia, va informar a Efe una font oficial.L'home, la identitat del qual continua sent un misteri, va tractar d'entrar al parc el diumenge saltant un mur posterior de gairebé cinc metres d'altura i va anar a parar directament a un recinte ocupat per dos lleons adults, va dir el secretari adjunt del departament forestal de Panjab, Roshan Sunkaria.«Una patrulla es trobava prop de la zona mentre estava saltant i li va cridar que no ho fes, però va fer cas omís i es va llençar al recinte», va afegir. En qüestió de minuts un dels lleons va atacar a l'home, segons la font.«L'equip es va endinsar amb un vehicle a la zona i el va rescatar. En aquest moment seguia amb vida i el van portar a l'hospital. Desafortunadament quan van arribar ja havia mort», va lamentar Sunkaria.El jove no portava amb ell documents identificatius ni telèfon mòbil, però el funcionari va estimar que tindria uns 26 anys. «No sé el que estava fent, però certament no estava bé», va declarar, abans d'afegir que de moment ningú ha reclamat el cos i que potser l'autòpsia dirà si l'home estava borratxo.