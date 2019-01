Mor un bebè prematur després de sofrir cremades en una incubadora improvisada

Els fets van ocórrer en un hospital de Bolívia, on van col·locar al bebè prop d'una estufa

Actualitzada 21/01/2019 a les 16:04

«No es pot repetir»

La mort d'un nounat a causa de les cremades sofertes en una incubadora improvisada a la regió boliviana de Santa Cruz ha causat commoció al país, el Govern del qual va exigir dissabte passat que s'identifiqui i sancioni als culpables.El succés va ocórrer aquesta setmana en un hospital de la localitat de Warnes, on mancant una incubadora, el bebè, que era prematur, va ser col·locat prop d'una estufa, segons un comunicat de premsa de la vicepresidència boliviana.«És una cosa molt indignant, existeix el relat que el bebè va estar plorant hores i hores, sofrint les cremades, i ningú l'atenia i com a autoritat, però també com a ciutadà, exigim que es trobi als responsables», va dir el vicepresident bolivià, Álvaro García Linera, segons el comunicat citat en la nota.García Linera va sostenir que «no es pot repetir aquest tipus de negligències, de descuits amb la persona que és la més desprotegida del món, un bebè», al mateix temps que va afirmar que o «s'ha tractat al bebè amb un absolut menyspreu per la vida i aquest absolut menyspreu de la vida ha de tenir una sanció». La mare del bebè és una adolescent de 15 anys, segons la premsa local.El secretari de Salut de la Governació de Santa Cruz, Oscar Urenda, va dir aquest divendres als mitjans que «no hi ha dubte que va haver-hi una mala praxi en improvisar una incubadora tractant de salvar la vida del nen».Segons Urenda, «es va improvisar i es va improvisar malament, es va actuar malament, sense complir protocols», per la qual cosa les autoritats regionals coordinen amb les judicials per a abordar el cas.